RALLYLEGEND Motori e storia si incontrano: sul Pianello il riordino di Rallylegend Al termine delle prove speciali è stata la volta dell'affascinante riordino delle vetture nel Centro Storico di San Marino: dalle Audi Quattro alle Delta S4, passando per anni Sessanta e WRC di ultima generazione.

Non solo visite al Village o show nelle prove speciali. Da anni Rallylegend si intreccia con la storia della Repubblica più antica al mondo, ed è ormai diventato una tradizione il riordino delle vetture nel Centro Storico e la sosta in Piazza della Libertà. Alla fine, il Legend è tutto qui: auto che hanno fatto la storia delle quattro ruote, sullo sfondo i monumenti più iconici di San Marino. Da sempre, un museo a cielo aperto in cui si spazia tra 50 anni di storia: dagli anni Sessanta alle WRC di ultima generazione, passando per le stupende e famigerate Gruppo B e le Gruppo A. Per gli appassionati c'è di tutto. E se a guidare questi gioielli ci sono i migliori piloti del passato e del presente, il gioco è fatto.

“Una serata molto divertente” - afferma Kalle Rovanpera - “c'è veramente tanta gente sulle prove. L'atmosfera è come sempre incredibile, ci stiamo trovando bene. Con la Toyota Starlet sta andando tutto per il meglio, è un ritorno al passato per me. Ora avremo altre speciali per guidarla, siamo carichi”.

C'è il due volte campione del mondo Kalle Rovanpera a catturare l'attenzione dei fan e dei semplici curiosi ma ci sono anche le Audi Quattro, le Delta, le Subaru Impreza o la più moderna Citroen C3 WRC Plus guidata dal funambolico Gigi Galli. Tra gli eventi collaterali anche il tributo ad un'icona del rally come la Lancia Delta S4 “esposta” sul Pianello dal co-organizzatore Paolo Valli: "Per un pilota vedere tutto questo pubblico sulle prove è un effetto fantastico perché ti dà molta adrenalina, ti incita alla performance, ad andare forte, a fare quello che piace a noi con queste belle macchine. Ppenso che il pubblico si diverta, soprattutto perché ha la possibilità in queste occasioni di vedere una varietà di auto con delle performance molto elevate, tutte diverse fra loro, diverse epoche, quindi è questo che piace tanto".



