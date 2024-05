GRAN PRIX DE MONACO HISTORIQUE Motori: Marco Bianchini al volante della Shadow DN5 nel GP Storico di Monaco Il pilota sammarinese sarà in gara sullo storico tracciato del Principato al volante della monoposto guidata da Jean-Pierre Jarier

Motori: Marco Bianchini al volante della Shadow DN5 nel GP Storico di Monaco.

Dal 10 al 12 maggio 2024, sul leggendario percorso del circuito di Montecarlo si svolgerà il Gran Premio Storico di Monaco. Un evento imperdibile per collezionisti di tutto il mondo, che come da tradizione si rinnova ogni due anni prima del Gran Premio di Formula 1. Tra le auto al via dell'edizione 2024 anche la Shadow DN5 guidata la prima volta da Jean-Pierre Jarier, monoposto con la quale gareggiò a Monaco nel 1976. La stessa auto tornerà a correre sul percorso originale del GP con al volante il sammarinese Marco Bianchini.

