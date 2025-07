Neanche un errore in avvio impedisce a Mar Marquez di conquistare la Sprint Race del GP di Germania. Ritrovatosi 5° dopo essere andato lungo in curva 1, il ducatista rimonta e, all'ultimo giro, piazza il sorpasso della vittoria su Bezzecchi, a lungo al comando. 3° Quartararo, mentre Alex Marquez e Bagnaia chiudono 8° e 12°. Brutta caduta per Morbidelli, portato al centro medico per accertamenti.