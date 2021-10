MOTOCROSS MX GP Spagna: Duncan vicina al titolo, Herlings allunga Nelle donne manca solo l'appuntamento in Trentino e Fontanesi perde altri 7 punti dalla rivale, scivolando a -16.

MX GP Spagna: Duncan vicina al titolo, Herlings allunga.

Titolo iridato sempre più lontano per Kiara Fontanesi. Nella penultima tappa del Mondiale WMX l'azzurra fa doppio terzo e perde altro terreno sulla capolista Courtny Duncan, che si scambia primo e secondo posto con Nancy van der Ven e fa suo il GP di Spagna. 7 punti guadagnati e +16 per la neozelandese, ritardo comunque non incolmabile e che Fontanesi dovrà provare a far saltare tra una settimana, in Trentino. C'è ancora speranza – per quanto tenue, visto il -28 – anche per van der Ven, che in gara 1 tiene su Duncan e fa suo il successo parziale. Ma non basta per conquistare il Gran Premio, perché in gara 2 la neozelandese fa il vuoto sull'avversaria e fa sua la vittoria assoluta della prova spagnola, con gli stessi punti dell'olandese ma forte del bottino pieno nella prova finale.

[Banner_Google_ADS]

In MXGP invece, passo dopo passo, manciata di punti per manciata di punti, Jeffrey Herlings procede costante nella messa al sicuro del suo primato in classifica. Per la quarta volta nelle ultime 5 uscite l'asso olandese si aggiudica il Gran Premio di turno: adesso in classifica è +15 su Tim Gajser e +12 su un Romain Febvre che pure parte benissimo in gara1, vinta in rimonta su un Prado al comando fin dallo holeshot e saltato già a metà prova. A podio con loro – e a sua volta rimontante – anche Herlings, subito 11° causa brutta partenza ma capace di risalire. Con le cattive nel duello al limite con Coldenhoff e poi con l'assistenza di Gajser, che commette un paio di errori gravi e cede il passo al suo rivale per il titolo. Febvre gongola ma quel che guadagna lo restituisce con gli interessi in una gara 2 in tono minore, chiusa al 7° posto. Herlings ringrazia e capitalizza con una prova al massimo e stavolta è lui ad andare a riprendere Prado e a portare a casa un successo che gli vale manche e GP. Lo spagnolo stavolta subisce pure il sorpasso del redivivo Gajser, tenendo però sull'arrembaggio finale di Cairoli – che fa 7° e 4° - e portando a casa il secondo podio del weekend.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: