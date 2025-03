MOTOCROSS MXGP, a Renaux il GP d'esordio in Argentina Il francese si divide primi e secondi posti col connazionale Febvre, a premiarlo è il successo in gara2. Doppio quarto per il ducatista Guadagnini.

La MXGP debutta col Gran Premio d'Argentina, nel quale sventola solo la bandiera francese. Maxime Renaux fa secondo e primo e vince il GP davanti a Romain Febvre, che ottiene gli stessi risultati del connazionale ma a gare invertite: in questi casi prevale chi si porta a casa la seconda manche, dunque Renaux. Che è anche il primo capoclassifica stagionale, in virtù del successo nella gara di qualifica: anche qui davanti a Febvre, che nella generale lo segue di un punto. Dietro di loro, triplo terzo per Gajser e doppio quarto - nelle due manche - per l'italiano Guadagnini che dopo questa tappa d'esordio stanno a -9 e -17 dalla vetta iridata.

Nessuna sorpresa quindi nella prima di una MXGP priva del bi-campione in carica Prado – emigrato negli USA per gareggiare nel Supercross – e per ora anche di Herlings, che rientrerà dall'infortunio tra un mese. Ci si aspettava un triello Renaux-Febvre-Gajser e così è stato, con Guadagnini e la sua Ducati a far da piacevole novità ai piedi del podio. Ducatista l'holeshot di ambedue le prove, prima di Seewer e poi dello stesso Guadagnini. Ma in entrambi i casi, la lotta per il successo diventa in fretta una sfida transalpina: in gara1 Febvre si prende il comando e non lo molla più fino in fondo, in gara2 invece Renaux conduce le danze e si decide tutto negli ultimi tre giri. Nei quali, il duello serrato tra i due si risolve con un errore di Febvre che manda il compatriota a far suoi manche e Gran Premio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: