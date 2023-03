MOTOCROSS MXGP al via in Patagonia: vince Fernandez ma Prado va in vetta Lo spagnolo della Honda si aggiudica il GP d'Argentina, quello della GasGas però è primo in classifica in virtù del successo nella qualifica, che da quest'anno assegna punti validi per la sola generale.

MXGP al via in Patagonia: vince Fernandez ma Prado va in vetta.

L'MXGP parte dalla Patagonia e coerentemente parla spagnolo, con Ruben Fernandez che vince il gran premio d'esordio e Jorge Prado che è il primo capoclassifica stagionale. Una contraddizione solo apparente, perché da quest'anno anche la gara di qualifica assegna punti ai primi 10, punti che però non contano per il gran premio. Così Fernandez, col successo di gara2 e il 5° in gara1, s'aggiudica il GP su Prado – 1° nella manche d'apertura e poi 6° - quest'ultimo però compensa facendo sua la qualifica e comanda la generale con +2 sul connazionale. Nell'arco di 10 punti ci sono anche Febvre, Herlings e Renaux, rispettivamente a -6, -9 e -10.

7° a quota 33 c'è il migliore degli italiani, Mattia Guadagnini, grande protagonista in una qualifica che lo vede secondo, davanti a Renaux e Fernandez. Meglio di lui, come detto, solo Prado, che in gara1 vola verso il primo successo stagionale sbarazzandosi in fretta di Fernandez, che cade ed è solo quinto. Completano il podio Febvre e Renaux, col primo che si lancia invano alla caccia di Prado dopo una scivolata del secondo, mentre il rientrante Herlings è quarto. In gara2 invece i ruoli si invertono: Prado arranca ed è 6°, viceversa Fernandez stavolta non sbaglia nulla e conduce da capo a coda. Così è vittoria in solitaria su Herlings e sul redivivo Seewer, sin lì cascante e in sordina, e per un punto arriva anche il trionfo nel GP. Trionfo che dà morale a una Honda priva del suo compagno di squadra – e campione in carica – Tim Gajser, fratturatosi il femore a febbraio in una prova italiana e fuori a tempo indeterminato.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: