MXGP, Belgio: Gajser gestisce, Bogers e Coldenhoff trionfano

Con un Tim Gajser in versione ragioniere, il GP delle Fiandre è esclusiva delle cosidette “sorprese”. Lo sloveno, lanciato verso il titolo mondiale nella MXGP, non ha mai trovato un buon passo a Lommel e ha chiuso entrambe le manche al 7° posto mantenendo sempre la vetta della generale con ben 122 punti di vantaggio su Jeremy Seewer. In gara1 il successo è andato, quindi, a Brian Bogers: una vittoria in fuga per l'olandese in sella all'Husqvarna con oltre 15 secondi di vantaggio sul connazionale Vlaanderen e 25 sul francese Romain Febvre.

Paesi Bassi grandi protagonisti anche in gara2. Questa volta il podio è tutto olandese con Glenn Coldenhoff davanti proprio a Vlaanderen – due secondi posti consecutivi per l'alfiere Yamaha – e lo stesso Bogers, più staccato dagli altri ma comunque vincitore generale del round belga. E' stata lotta a due infatti tra Coldenhoff e Vlaanderen ma alla fine il 31enne di Oss si è preso la prima posizione. La MXGP ora si prende una settimana di ferie ma il 6-7 agosto tornerà con il GP di Svezia sullo storico tracciato di Uddevalla.