MOTOCROSS MXGP, Cairoli immenso: vince il GP di Pietramurata A 36 anni il 9 volte campione del mondo ottiene la 94esima vittoria in carriera. Scossone in vetta alla generale con Herlings cade in Gara1 e viene avvicinato da Febvre e Gajser: ora i 3 piloti sono racchiusi in soli 3 punti.

Tony Cairoli non finisce di stupire: a 36 anni suonati e vicino al ritiro - annunciato a fine stagione - il 9 volte iridato è ancora capace di mettere in riga i rivali più giovani e di trionfare nel mondiale. Con due gare stupende il fuoriclasse di Patti si aggiudica il Gran Premio di Pietramurata – corso in mezzo alla settimana e secondo dei 3 appuntamenti della MXGP in Trentino – e firma la sua 94esima vittoria in carriera. Tony gestisce la prima manche, chiusa al terzo posto, ma domina la seconda fin dall'holeshot iniziale. Alla fine il pilota KTM chiuderà davanti allo svizzero della Yamaha Jeremy Seewer e lo sloveno della Honda Tim Gajser. Ai piedi del podio Jeffrey Herlings e Romain Febvre, protagonisti nella corsa al mondiale.

Corsa che si sta rivelando sempre più avvincente anche grazie a quanto successo in Gara1: Herlings, bravo a costruirsi un margine di 24 punti sui rivali nelle ultime gare, vede azzerare completamente il proprio vantaggio: colpa di una caduta avvenuta dopo neanche 200 metri dal cancelletto di partenza. L'olandese è costretto al ritiro e così ne hanno approfittato sia Febvre che Gajser: ora i 3 “moschettieri” sono racchiusi in soli 3 punti. Herlings 573, Febvre 572, Gajser 570: nel mercoledì di Tony Cairoli, si riapre inaspettatamente il mondiale motocross.

