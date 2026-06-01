MXGP, Coenen fa doppietta in Germania e allunga

La Germania allontana ciò che la Francia aveva avvicinato, ossia i due contendenti al Mondiale MXGP. A Teutschenthal, Lucas Coenen va di doppietta, conquista il GP e guadagna 29 punti su Jeffrey Herlings, penalizzato dallo 0 in casella di gara 1 e ora lontano 31 lunghezze. Ampliata anche la forbice tra il capoclassifica e il duo Febvre-Gajser, rispettivamente a -81 e -88 e attualmente fuori dai giochi per il titolo.

Sono proprio Febvre e Gajser, primo e secondo nella gara di qualifica, a negare il fine settimana perfetto a Coenen, lì terzo davanti a Herlings. Poi la prima manche, nella quale i contendenti alla corona prendono direzioni opposte: il belga domina senza contrasto alcuno, viceversa l'olandese cade dopo poco più di metà prova e chiude 37°, lasciando la seconda posizione a Gajser. Completa il podio Fernandez, solido nel resistere agli attacchi di Adamo prima e Febvre poi, entrambi finiti a loro volta a terra.

Adamo che si riscatta con un'ottima gara 2, che lo vede davanti a tutti in avvio. Coenen e Helings lo passano in un paio di giri, da lì in poi però l'azzurro si fa muro, tiene sugli assalti di Febvre, che perde terreno causa scivolata, e va a completare il podio. Davanti invece non c'è lotta: Coenen va in fuga e blinda la doppietta, Herlings capisce l'antifona e limita i danni consolidando il secondo posto.







