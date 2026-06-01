TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

MXGP, Coenen fa doppietta in Germania e allunga

Ora sono 31 i punti di vantaggio su Herlings, penalizzato dallo 0 in casella di gara 1. Adamo 3° in gara 2.

1 giu 2026
Lucas Coenen (foto @mxgp)
Lucas Coenen (foto @mxgp)

La Germania allontana ciò che la Francia aveva avvicinato, ossia i due contendenti al Mondiale MXGP. A Teutschenthal, Lucas Coenen va di doppietta, conquista il GP e guadagna 29 punti su Jeffrey Herlings, penalizzato dallo 0 in casella di gara 1 e ora lontano 31 lunghezze. Ampliata anche la forbice tra il capoclassifica e il duo Febvre-Gajser, rispettivamente a -81 e -88 e attualmente fuori dai giochi per il titolo.

Sono proprio Febvre e Gajser, primo e secondo nella gara di qualifica, a negare il fine settimana perfetto a Coenen, lì terzo davanti a Herlings. Poi la prima manche, nella quale i contendenti alla corona prendono direzioni opposte: il belga domina senza contrasto alcuno, viceversa l'olandese cade dopo poco più di metà prova e chiude 37°, lasciando la seconda posizione a Gajser. Completa il podio Fernandez, solido nel resistere agli attacchi di Adamo prima e Febvre poi, entrambi finiti a loro volta a terra.

Adamo che si riscatta con un'ottima gara 2, che lo vede davanti a tutti in avvio. Coenen e Helings lo passano in un paio di giri, da lì in poi però l'azzurro si fa muro, tiene sugli assalti di Febvre, che perde terreno causa scivolata, e va a completare il podio. Davanti invece non c'è lotta: Coenen va in fuga e blinda la doppietta, Herlings capisce l'antifona e limita i danni consolidando il secondo posto.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori