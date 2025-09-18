MOTOCROSS MxGp, Febvre a un passo dal Mondiale Herlings vince anche in Cina, ma il francese ha già lo spumante in mano. In Mx2 comanda Langenfelder

La 112a vittoria di una carriera leggendaria coincide con il quinto successo stagionale per Jeffrey Herlings, che in Cina conquista il terzo Gran premio di fila. Un dominio cominciato ad Arnhem, in Olanda, proseguito ad Afyon, in Turchia, e reiterato a Shanghai, nella penultima prova della stagione. E mentre il veterano della MxGp esultava ancora, dietro, pur faticando e chiudendo la giornata al quarto posto, Romain Febvre trovava l'allungo forse decisivo su Lucas Coenen nella corsa al Mondiale. Con il belga che ha chiuso al 12° posto, il francese è ora a +47 in classifica, a una sola prova dal termine.

Alle spalle del ritrovato Herlings si è piazzato un altro pilota che aveva bisogno di tornare in forma, Tim Gajser, già costantemente tra i primi, dopo essersi ripreso dall'infortunio che lo aveva estromesso dalla contesa per il Mondiale. Terzo è Rune Fernandez, suo compagno di squadra nella Honda.

La vittoria di gara-2 non basta ad Andrea Adamo per conquistare il gran premio di Mx2: a vincere a è Sacha Coenen, per due punti. L'italiano si deve accontentare del secondo posto di giornata e, contemporaneamente, dire addio alle residue speranze di titolo. Questo perché ora il distacco tra lui e Simon Langenfelder è di 67 lunghezze: incolmabile, nel solo gran premio rimasto.

Il tedesco, quarto di giornata, ha allungato di due punti sul secondo della classifica, il campione del mondo Kay de Wolf, che rimane l'ultimo pilota in grado di impensierirlo, anche se il distacco di 18 punti è importante. Tutto, però, può succedere: non resta che aspettare il weekend e il decisivo Gran premio d'Australia.

