Mxgp: Febvre è ancora campione, 10 anni dopo

Dieci anni dopo l'ultima volta, Romain Febvre torna campione del mondo di motocross nella Mxgp. Il titolo della classe regina si è deciso dopo gara-1 dell'ultima prova dell'anno, in Australia, rimasta poi a metà a causa della pioggia. Finita la prima manche, il francese aveva già conquistato abbastanza punti da rendere incolmabile il divario messo tra sé e Lucas Coenen, secondo classificato.

Al belga non è bastato vincere la prima prova, dominata dall'inizio alla fine, davanti a Jeffrey Herlings e Tim Gajser: il quarto posto di Febvre è stato sufficiente per consegnare il Mondiale al francese. Poi, con gara-2 della Mx2 che si è disputata sotto a una tempesta, rendendo inutilizzabile il tracciato, la seconda manche non si è corsa, ma ormai era quasi una formalità. La festa, per Febvre e la Kawasaki, era già partita: per la scuderia giapponese è il primo titolo Mondiale nella classe regina.

Se nella Mxgp la lotta era già ben indirizzata, in Mx2 c'era ancora margine di rimonta per Kay de Wolf, che però avrebbe dovuto sperare in un grosso errore di Simon Langefelder. Errore, anzi, errori, poi arrivati, ma la fortuna non era dalla sua parte. In gara-1, il tedesco è caduto durante il duello per la vittoria di manche con l'olandese, ma la scivolata ha influito poco, vista la seconda posizione finale di Langenfelder.

Coi giochi ancora aperti, nella seconda manche ci ha pensato il meteo a rovinare la sfida per il Mondiale: dopo la partenza asciutta, è cominciato a diluviare e la corsa è finita in regime di bandiera rossa, con la moto di de Wolf che è andata k.o. mentre l'olandese aveva rimontato fino alla seconda posizione e, dietro, Langenfelder era caduto due volte. Il ventunenne tedesco diventa così campione del mondo per la prima volta, davanti a de Wolf e all'italiano Andrea Adamo.







