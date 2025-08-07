TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:43 Ondata di calore in arrivo nel weekend: temperature fino a 40 gradi con l’anticiclone africano 11:46 Il Cremlino: vertice Trump - Putin nei prossimi giorni 11:33 Per TeatrOUT, “Cuoro” di Gioia Salvatori: il fallimento dell'amore raccontato con ironia 11:20 Riccione, occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzionate dieci attività commerciali 10:11 Alpinisti morti sul Gran Sasso, un indagato tra i soccorritori: 17 chiamate rimaste senza risposta 09:35 Fileni, ombre sulla Valmarecchia: luci accese e silenzi istituzionali 07:25 Gori: "Con i piedi per terra, ma liberi di sognare" 07:15 Trump: "Miliardi affluiranno negli Usa", al via i nuovi dazi fino al 41% 07:15 A Chisinau è il giorno di Milsami-Virtus
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

MXGP: Febvre e Coenen accendono il finale di stagione del mondiale

Apertissa la lotta per il titolo con i due piloti staccati di appena 9 punti quando mancano cinque gare.

di Elia Gorini
7 ago 2025
MXGP: Febvre e Coenen accendono il finale di stagione del mondiale

È un mondiale motocross sempre più avvicente quello di quest'anno con Romain Febvre e Lucas Coenen in piena lotta per un titolo ancora tutto da assegnare. La conferma arriva ancora una volta di più dal 15' appuntamento stagionale del mondiale MXGP. In Belgio l'appuntamento a Lommel è ricco di colpi di scena e spettacolo. Sulla sabbia del GP delle Fiandre i due piloti in lotta per il titolo tengono apertissima la corsa al successo finale. In gara1 vince il francese Romain Febvre proprio davanti al padrone di casa Lucas Coenen. Una prima race che vede il belga partire male e il francese fare il ritmo della gara. Coenen è costretto a inseguire, Febvre riesce a mantere qualche secondo di vantaggio. Parte un duello bellissimo, con il giovane pilota della KTM che attacca e affianca il leader della classifica. Il francese si difende e allunga e va a chiudere davanti la prima race con 17 secondi di vantaggio. Terzo posto per l'olandese Calvin Vlaanderen. Da segnalare la nona posizione di Andrea Bonacorsi.

Le premesse della prima manche, si confermano anche nella seconda. Febvre parte bene, ma è dietro Herlings e Bonacorsi, l'italiano fa una grande partenza. Coenen è indietro. Herlings piazza il giro record con un ritmo altissimo, l'olandese finisce a terra dopo cinque giri, una seconda caduto lo relega nelle posizioni di contorno. Febvre riprende la testa della gara, ma questa volta Coenen riesce dopo tre giri ad andare in testa e poi scappare fino alla bandiera a scacchi davanti a Febvre. Sul podio c'è anche l'Italia con Andrea Bonacorsi. Il podio generale premia anche Vlaanderen che è terzo dietro Coenen e Febvre. Quando mancano cinque gare al termine della stagione Febvre è sempre al comando, con 734 punti davanti a Coenen con 725. Il discorso mondiale è cosa tra loro, Coldenhoff è terzo, ma tropo lontano con 534. Prossima gara in Svezia il 17 agosto.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori