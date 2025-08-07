MXGP: Febvre e Coenen accendono il finale di stagione del mondiale

È un mondiale motocross sempre più avvicente quello di quest'anno con Romain Febvre e Lucas Coenen in piena lotta per un titolo ancora tutto da assegnare. La conferma arriva ancora una volta di più dal 15' appuntamento stagionale del mondiale MXGP. In Belgio l'appuntamento a Lommel è ricco di colpi di scena e spettacolo. Sulla sabbia del GP delle Fiandre i due piloti in lotta per il titolo tengono apertissima la corsa al successo finale. In gara1 vince il francese Romain Febvre proprio davanti al padrone di casa Lucas Coenen. Una prima race che vede il belga partire male e il francese fare il ritmo della gara. Coenen è costretto a inseguire, Febvre riesce a mantere qualche secondo di vantaggio. Parte un duello bellissimo, con il giovane pilota della KTM che attacca e affianca il leader della classifica. Il francese si difende e allunga e va a chiudere davanti la prima race con 17 secondi di vantaggio. Terzo posto per l'olandese Calvin Vlaanderen. Da segnalare la nona posizione di Andrea Bonacorsi.

Le premesse della prima manche, si confermano anche nella seconda. Febvre parte bene, ma è dietro Herlings e Bonacorsi, l'italiano fa una grande partenza. Coenen è indietro. Herlings piazza il giro record con un ritmo altissimo, l'olandese finisce a terra dopo cinque giri, una seconda caduto lo relega nelle posizioni di contorno. Febvre riprende la testa della gara, ma questa volta Coenen riesce dopo tre giri ad andare in testa e poi scappare fino alla bandiera a scacchi davanti a Febvre. Sul podio c'è anche l'Italia con Andrea Bonacorsi. Il podio generale premia anche Vlaanderen che è terzo dietro Coenen e Febvre. Quando mancano cinque gare al termine della stagione Febvre è sempre al comando, con 734 punti davanti a Coenen con 725. Il discorso mondiale è cosa tra loro, Coldenhoff è terzo, ma tropo lontano con 534. Prossima gara in Svezia il 17 agosto.







