MOTOCROSS Mxgp: Febvre in testa al Mondiale. E Adamo vince ancora in Mx2 Con Gajser infortunato e fuori dalla scena, si accende il Mondiale. In Portogallo successo di Coenen, nella classe regina, e dell'italiano, che va -10 dalla vetta

In Portogallo, su una pista appesantita dalla pioggia, ad approfittare dell'assenza di Tim Gajser sono Romain Febvre e Lucas Coenen. Il primo, grazie a due secondi posti, si porta in testa al Mondiale Mxgp di motocross, il secondo vince entrambe le prove ad Agueda e accorcia in classifica generale sullo sloveno, che potrebbe aver già concluso la stagione a causa di un infortunio. I podi di gara-1 e gara-2 sono identici: Coenen davanti a tutti, Febvre alle sue spalle e lo spagnolo Ruben Fernandez sul terzo gradino.

Nella prima prova, il belga si porta in testa già alla prima curva, prendendo il largo immediatamente: la miglior situazione possibile, su una pista così bagnata. Nella seconda, avvio quasi fotocopia, anche se Febvre tenta di infastidirlo nelle prime curve e ne tiene la ruota per un po', prima di perdere terreno e di accontentarsi di un comunque ottimo secondo posto.

Nella classe Mx2, seconda vittoria di round della stagione per Andrea Adamo, che emula Lucas Coenen, prendendosi entrambe le prove. In questo caso, i podi di gara-1 e gara-2 si assomigliano, con il leader del Mondiale, l'olandese Kay de Wolf, terzo in entrambi i casi, ma una seconda piazza differente tra la prima e la seconda corsa. Nella prima manche, Adamo non riesce a tenere la corda alla prima curva, ma, cosa più importante, riesce a rimanere sempre in sella alla moto, a differenza di tanti altri, risalendo fino alla prima posizione. Dietro, proprio all'ultimo de Wolf s'impantana e si fa sfilare da Simon Langenfelder.

Più lineare la seconda prova, con l'italiano e il belga Sacha Coenen che fanno il vuoto, duellando fino in fondo, mentre dietro de Wolf fatica ancora nel fango, chiudendo in terza posizione. Nella classifica del Mondiale, l'olandese resta in vetta con 4 punti di vantaggio su Langenfelder, ma Adamo fa un bel salto in avanti, portandosi a sole 10 lunghezze dal primo posto.

