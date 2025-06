MXGP, Febvre vince in Gran Bretagna e allunga in vetta

Dopo tre tappe a veder ridursi il vantaggio su Lucas Coenen, a Matterly Basin Romain Febvre batte un colpo e consolida il primato in classifica. Il francese fa suo il Gran Premio di Gran Bretagna su Glenn Coldenhoff e proprio sul suo rivale n°1, guadagnando 6 punti: ora sono 32 le lunghezze di distanza tra i due rivali per il titolo, un nulla a otto GP dalla fine.

Febvre comincia a rosicchiare già dalla gara di qualifica, nella quale è 2° dietro a Herlings precedendo Coldenhoff e Coenen. Questi ultimi sono invece i protagonisti principali di gara 1: qui il belga prende subito il comando ma poi incappa in un errore, Coldenhoff – che al via aveva subito recuperato una posizione – ringrazia e si mette davanti a tutti, tenendosi lontani Coenen e Febvre fino alla bandiera a scacchi. Una prestazione arrembante che l'olandese non replicherà in gara 2, nella quale invece parte male e si ritrova 5°. Viceversa, Febvre stavolta prende il largo e va a conquistare la prova: dietro di lui c'è Ruben Fernandez che resiste ai frequenti attacchi di Coenen e, così facendo, regala al francese vittoria del Gran Premio e allungo in vetta.