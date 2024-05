MOTOCROSS MXGP, Francia: controsorpasso di Gajser Continua il botta e risposta tra Jorge Prado e Tim Gajser nel mondiale motocross: lo sloveno della Honda vince in Francia e torna in vetta nella MXGP.

Botta e risposta infinito e, anche per questo, entusiasmante. Dopo il passo falso in Galizia, Tim Gajser si riprende tutto – con gli interessi – in Francia e torna in vetta al mondiale MXGP, a discapito di Jorge Prado. Sul tracciato di Saint Jean d'Angely, lo sloveno fa la voce grossa e sale a quota 348 punti. A -5 c'è lo spagnolo della GASGAS, a 319 Romain Febvre che – nel Gran Premio di casa – stringe i denti, guadagnando il massimo possibile. Tra cui la manche di qualifica, davanti allo stesso Gajser ed Herlings.

In gara1 l'alfiere Honda capisce l'importanza del momento: Febvre scavalcato in apertura e allungo decisivo fino al traguardo. Prado, infatti, non risponde subito all'attacco del rivale e, quando sale in seconda posizione, è ormai troppo tardi per ricucire il distacco.

Gara2 è caratterizzata dalla pioggia intensa che si abbatte sul circuito: il più in crisi è proprio Prado che perde posizioni in apertura. Non ne approfitta Gajser che addirittura scivola. In soccorso dei due candidati al titolo mondiale, ecco le bandiere gialle: Seewer e Horgmo non le rispettano e vengono penalizzati, Gajser diventa quarto – e vince il GP – Prado quinto. Manche dominata da Herlings, con Febvre alle sue spalle. In testa, tre piloti racchiusi in soli 29 punti: appuntamento con la MXGP in Germania tra due settimane.

