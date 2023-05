MOTOCROSS MXGP, Francia: vince Seewer, Prado allunga in classifica

MXGP, Francia: vince Seewer, Prado allunga in classifica.

Un primo e un secondo posto nelle due manche: il GP di Francia, settima tappa del Mondiale Motocross, sorride a Jeremy Seewer. Lo svizzero della Yamaha festeggia sul circuito di Villars sous Ecot dopo una grande prestazione, soprattutto in gara1. A partire meglio sembra Prado – primo nella manche di qualifica – ma dopo qualche passaggio Seewer va all'assalto dello spagnolo e lo infila con una gran manovra all'esterno. In lotta anche Febvre ma la scena, nel finale, è tutta di Jeffrey Herlings: bella rimonta fino alla seconda posizione. Sarà l'unica gioia per l'olandese della KTM che, in gara2, prima si ferma per un problema agli occhiali e poi è costretto al ritiro per un guaio meccanico. Ne approfitta allora Prado che chiude terzo e allunga in testa al mondiale: ora lo spagnolo ha 24 punti di vantaggio sullo stesso Herlings.

Per quanto riguarda la vittoria di manche, invece, si decide tutto nel finale: Febvre, a lungo secondo, supera Seewer e si invola verso il successo. Lo svizzero si prende la vittoria generale e si avvicina alle prime posizioni in MXGP. Gli italiani faticano in classe regina mentre in MX2 sorride Andrea Adamo: il pilota siciliano si porta a casa due ottimi terzi posti e, considerando l'assenza del leader del mondiale Jago Geerts, si porta a un solo punto dal belga. A trionfare, in Francia, è il padrone di casa Benistant. Prossimo appuntamento il 3-4 giugno in Lettonia, sul tracciato di Kegums.

