Mxgp, Gajser cade e si fa male: riaperto il Mondiale

Il Mondiale Mxgp di motocross si riapre all'improvviso. Dopo il doppio successo nel quinto round, Tim Gajser sembrava proiettato verso il sesto titolo, soprattutto grazie al secondo posto ottenuto in gara-1 in Svizzera, che lo aveva portato a +46 su Romain Febvre. Tuttavia, anche le cose all'apparenza più scontate possono cambiare rapidamente ed ecco che un errore in gara-2, mentre inseguiva la prima posizione, lo ha estromesso dalla seconda corsa del round svizzero e soprattutto gli ha procurato una lussazione alla spalla. Un duro colpo per lo sloveno, la cui presenza è ora in dubbio per il Portogallo, e che soprattutto potrebbe minarne le prossime prestazioni.

A vincere il round pasquale è stato il belga Lucas Coenen, che si è preso sia gara-1, sia gara-2, bravo, in entrambi i casi, a portarsi subito in testa mentre, dietro di lui, i suoi avversari sbagliavano e cadevano uno dopo l'altro. Il secondo posto in gara-2 ha riportato Febvre a -27 da Gejser, mentre la terza piazza di Jeremy Seewer regala il primo podio nella storia della Mxgp alla Ducati.

Doppietta anche per Simon Langenfelder, in Mx2, che fa en plein nel round e si riporta a soli 3 punti da Kay de Wolf nella classifica generale del Mondiale. In gara-1 le due Ktm, quella di Langenfelder e quella di Andrea Adamo, inizialmente si contendono la prima posizione, poi però l'italiano perde terreno e lascia spazio al tedesco, chiudendo addirittura quinto. Nella seconda manche, Langenfelder scappa subito, approfittando della caduta di de Wolf, che poi rimonta, ma solo fino al quarto posto. Secondo è Adamo, che però perde due punti dalla vetta nella classifica del Mondiale, terzo, in entrambe le gare, è il belga Liam Everts.