MXGP, Gajser è campione del mondo

A metà della settimana trentina, l'ultima della MXGP, si assegna il titolo. Il terzo in classe regina per Tim Gajser, vincitore del Gran Premio di Pietramurata e campione del mondo con una tappa d'anticipo. È il secondo successo iridato consecutivo per lo sloveno, da aggiungere a quello del 2016 – quando si impose da esordiente – e a quello in MX2 del 2015. Un trionfo, questo, agevolato dal grave infortunio di Jeffrey Herlings, uscito di scena dopo sei gare da leader indiscusso della classifica. Ma alla fine per vincere bisogna anche saper stare in piedi, dunque solo applausi per Gajser.





Che fa suo il campionato già col secondo posto di Gara1, chiusa dietro a Seewer e davanti a un fantastico Alessandro Lupino, che concluderà il gran premio in top ten. Viceversa, l'inseguitore Tony Cairoli cade mentre veleggia in seconda posizione, è 6° al traguardo e consegna il titolo al rivale. Che da parte sua celebra il tutto prendendosi Gara2 davanti a Febvre, col terzo posto di Seewer a consegnarli pure il successo di giornata. Cairoli è 5° e ora rischia di perdere pure il secondo posto nel mondiale: Seewer è a soli 4 punti, da difendere domenica, sempre a Pietramurata, nel Gran Premio Garda Trentino, ultimo appuntamento della stagione.