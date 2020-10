SLOVENO IN FUGA MXGP, Gajser fa doppietta a Lommel e si avvicina al titolo Doppio secondo per Febvre, mentre Cairoli fa 3° e 5° e scivola a -74.

MXGP, Gajser fa doppietta a Lommel e si avvicina al titolo.

Tim Gajser è sempre più vicino alla vittoria del Mondiale di Motocross. Lo sloveno ha vinto entrambe le manche della tappa di Lommel, la terza consecutiva in Belgio, in entrambi i casi davanti a Febvre. 3° e 5° posto per Cairoli, che perde altri 31 punti dal rivale e nella generale scivola a -74. Alla conclusione del campionato mancano tre Gran Premi, tutti da disputare a Pietramurata, in Trentino.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: