MXGP: Gajser fa il pieno in Spagna e si prende la vetta

L'esordio a passo lento in Argentina è presto dimenticato, nel Gran Premio di Castilla la Mancha Tim Gajser fa il vuoto – e il pieno - e sale in vetta alla MXGP. Lo sloveno della Honda si prende la qualifica e le due gare della tappa spagnola, sfruttando le magre dei rivali per sorpassarli e prendersi il comando della classifica: da terzo a -19, ora ha 20 punti su Febvre (7° e 5°) e 21 su Renaux (10° e 11°). E anche stavolta torna a vedersi un po' d'Italia: se a Cordoba c'era stato il doppio 4° di Guadgnini (stavolta a punti solo in gara2) a Cozar brilla Bonacorsi, 2° proprio nella stessa gara2.

Tornando ai primi della classe, Renaux regge solo nella gara di qualifica, chiusa al 2° posto tra Gajser, appunto, e Jonass. Poi però comincia il GP vero e proprio e qui è un'altra storia: Renaux e Febvre si perdono nel fango, Gajser invece non sbaglia un colpo e si impone doppiamente con distacchi abissali, prima su Fernandez e Vandereen e poi su Bonacorsi e Coldenhoff, lasciando così la Spagna da primo della classe.