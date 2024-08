MOTOCROSS MXGP, Gajser risorge facendo doppietta in Svizzera Reduce da un periodo complicato, il capoclassifica riallunga su Prado e Herlings, rispettivamente 3° e 2°.

MXGP, Gajser risorge facendo doppietta in Svizzera.

Nel momento più complicato del suo Mondiale– 1 vittoria in 11 manche – Tim Gajser pesca la doppietta che gli dà un po' di respiro in vetta alla classifica. Lo sloveno fa suo il Gran Premio di Svizzera conquistando entrambe le prove. Ed entrambe davanti, nello stesso ordine, ai suoi principali inseguitori, Herlings e Prado, che quantomeno contengono i danni. Lo spagnolo vede raddoppiare il suo distacco ma resta comunque a -18, mentre l'olandese è ricacciato a -42: a tre Gran Premi dalla fine dunque è ancora tutto aperto, in particolare per quel che riguarda Prado.

Che pure parte bene, facendo sua la gara di qualifica seguito, nemmeno a dirlo, a Gajser e Herlings. Poi parte il GP vero e proprio e qui si cambia registro: in gara1 Gajser scavalca in fretta Renaux e va a imporsi in solitaria, mentre alle sue spalle Prado commette qualche errore e cede il passo pure a Herlings, partito a centro gruppo e autore di una grande risalita. La sintesi del weekend dell'olandese, veloce ma frenato da posizioni troppo arretrate al via. Come anche in gara2, con la differenza che qui anche lo sloveno dell'Honda è costretto a recuperare terreno, mentre davanti Prado battaglia col solito Renaux e prende il comando. Ma senza riuscire ad allungare, con Gajser e Herlings che pian piano lo riprendono, lo passano e lo relegano al terzo gradino del podio.

