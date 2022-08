MXGP: Gajser vince anche in Francia

Non si accontenta mai Tim Gajser. Nonostante il titolo mondiale conquistato già nel round precedente in Finlandia, lo sloveno si diverte e continua a correre per vincere. Così è nato l'ennesimo successo stagionale – il nono, per la precisione – a Charente Maritime, in Francia. Nella prima manche, piatta e monotona, Gajser si deve accontentare del secondo posto alle spalle dello svizzero Jeremy Seewer che vince con meno di un secondo di distacco. Sul podio di gara1 anche il pilota di casa Romain Febvre dopo una bella battaglia con Prado, quarto, e l'altro francese Renaux quinto.

Spettacolo concentrato, poi, nella seconda e decisiva manche, una delle più tirate della stagione 2022 della MXGP. Jorge Prado parte bene e si mantiene in vetta per gran parte della gara, imponendo il proprio ritmo agli avversari costretti ad inseguire. Nel finale, però, succede di tutto: lo spagnolo non ne ha più e viene tallonato da Seewer e soprattutto da Gajser che li sorpassa entrambi negli ultimi 3 giri a disposizione e taglia il traguardo davanti a tutti. Un secondo e un primo posto per il neo-campione del mondo, vincitore generale del round transalpino. La passerella dello sloveno proseguirà ora il 3-4 settembre con il Gran Premio di Turchia, antipasto del Motocross delle Nazioni in programma negli Stati Uniti il prossimo 25 settembre.