MOTOCROSS MXGP, Gajser vince anche in Patagonia Il capoclassifica si divide primo e secondo posto con Renaux, facendo suo il gran premio in virtù del successo in gara2.

Terza tappa per il Mondiale di Motocross e altro successo per Tim Gajser, che conquista anche il GP di Patagonia-Argentina ed è sempre più leader della classifica generale. Lo sloveno fa primo e secondo, stesso risultato di Renaux, e porta a casa la tappa in virtù del successo in gara2. In classifica Gajser comanda con 17 punti sullo stesso Renaux e con 23 su Prado.

