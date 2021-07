MXGP, Gajser vince il GP d'Olanda e allunga. Cairoli fa sua gara2

Non vince mai eppure vince di nuovo Tim Gajser, che in Olanda fa terzo e secondo ma ha i piazzamenti migliori e dunque conquista il Gran Premio. Le due prove vanno a Tony Cairoli – autore di una stratosferica rimonta in gara2 dopo l'8° posto in gara1 – e al padrone di casa Jeffrey Herlings. Che viceversa comincia con un successo ma, a causa di un infortunio, non prende parte alla seconda prova. Un doppio regalo per Gajser, che dopo la prima bandiera a scacchi se l'era visto arrivare a -1 e alla fine invece allunga in vetta alla generale: partito con 6 punti di margine, ora il capoclassifica è a +23 punti dallo stesso Herlings, da Febvre – doppiamente 4° - e da Cairoli, salito di due posizioni.









In Gara1 si comincia con lo show di Coldenhoff, che chiuderà secondo e in avvio si lascia tutti alle spalle, battagliando a lungo con Gajser e Febvre. Herlings fatica dopo essere stato centrato in partenza da Monticelli, un contatto che gli costerà parecchio ma che, lì per lì, non gli impedisce il capolavoro. Pian piano l'olandese li riprende tutti e a 3 giri dalla conclusione fa il vuoto, tanto da vedere da vicinissimo il sorpasso nella generale. E invece nulla, perché la spalla sinistra fa troppo male e lo costringe al ritiro.

Altro giro, altra sorpresa iniziale, altra rimonta da urlo. Qui è Prado a mettersi davanti a tutti e a guidare i giochi, resistendo agli assalti di un carichissimo Gajser. L'affondo vincente dello sloveno arriva a tre giri dal termine, intanto però Cairoli sta riemergendo dalle retrovie per regalare un colpaccio da bei tempi andati. Al giro dopo il siciliano silura Prado – che tiene su Febvre e chiude 3° - e in quello conclusivo piazza pure il colpaccio su Gajser, trovando così il suo secondo successo di manche di questo Mondiale.