MXGP, Germania: Gajser vince e allunga, +101 su Seewer

Un dominio assoluto e incontrastato per Tim Gajser nel Mondiale Motocross: il pilota sloveno, conquistando il Gran Premio di Germania, ha ora ben 101 punti di vantaggio nella classifica generale. Alle spalle lo svizzero Seewer che ha provato a tenere il passo dell'alfiere Honda, vincendo anche una manche ma non è bastato. 485 a 384: nonostante manchino ancora 10 gare alla fine, la MXGP sembra già essere scritta. In terra tedesca Gajser ha costruito il proprio successo in gara1: partito dalla pole position, il 3 volte iridato ha mantenuto la vetta dall'inizio alla fine imponendo un ritmo irraggiungibile per i rivali. A partire da Jonass e Seewer che si sono dovuti accontentare del podio. Assente per infortunio il francese Maxime Renaux, secondo in classifica prima della Germania, mentre il connazionale Romain Febvre, all'esordio stagionale, ha chiuso quarto. Storia diversa in gara2. Questa volta Jeremy Seewer mette le ruote davanti a Gajser fin dal principio, lotta, combatte e alla fine – grazie ad una serie infinita di giri veloci – riesce a mettere 7 secondi tra sé e l'attuale leader del Mondiale. Un successo a testa ma altri punti preziosi guadagnati dallo sloveno con la MXGP che ora volerà in Indonesia per un doppio appuntamento tra fine giugno e inizio luglio: il 26 a Sumbawa e il 3 a Giacarta.