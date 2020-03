MXGP, Gran Bretagna: Herlings al comando, bene Cairoli

Nuova stagione, stesse abitudini. Sono sempre quei 3 a farla da padrone nel mondiale motocross: Tim Gajser, Tony Cairoli e Jeffrey Herlings. Ed è proprio l'olandese a prendersi la testa della MXGP dopo la prima tappa in Gran Bretagna. Sul tracciato di Matterley Basin – baciato da un insolito sole per le campagne inglesi - Herlings domina in gara-1, dando una dimostrazione di forza dal primo all'ultimo metro. Successo numero 87 in carriera per il pilota della KTM che precede sul podio lo svizzero Jeremy Seewer e l'australiano Mitchell Evans. Male il campione del mondo in carica Tim Gajser, solo ottavo dopo due cadute mentre Cairoli, al rientro ufficiale dopo il ko della scorsa annate, chiude con un ottimo quarto posto dalla vetta.

Gara-2 rimescola le carte: Gajser si rifà dagli errori della prima manche e domina la seconda. Ben 23 secondi rifilati ad Herlings, che comunque si porta a casa il successo globale in Gran Bretagna. Sul gradino del podio anche Cairoli, il ginocchio regge bene e la sensazione è che la MXGP sarà una stagione intensa con i soliti 3 grandi protagonisti. Per la conferma, basterà aspettare il prossimo weekend. In programma il Gran Premio d'Olanda a Valkenswaard.