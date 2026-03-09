MXGP: Herlings, buona la prima in Argentina

Il mondiale motocross si apre con il botto in Argentina: Jeffrey Herlings conquista il primo Gran Premio stagionale e manda subito un messaggio forte a tutto il paddock. L’olandese si impone davanti al campione del mondo in carica Romain Febvre, mentre sul terzo gradino del podio sale Tom Vialle, grande sorpresa di questo primo round della MXGP.

Quando si abbassa il cancello di Gara1, Herlings firma immediatamente l’holeshot, prendendo la testa della corsa. Alle sue spalle si piazza Andrea Adamo – con il pilota italiano grande novità della top class. Con il passare dei giri la gara si trasforma in un vero e proprio duello tra Herlings e Vialle che accendono una sfida ad altissima intensità. Alla fine la spunterà l'olandese, allo scadere del tempo regolamentare. Terza piazza per Febvre, abile nel difenderla fino alla bandiera a scacchi.

Gara2 si apre proprio con l'holeshot del francese ma al secondo giro arriva il colpo di scena: bandiera rossa per falsa partenza. Tutto da rifare. Alla ripartenza è Vialle a scattare davanti a tutti, anche se lo stesso Febvre conduce una manche quasi perfetta, mantenendo un ritmo altissimo e costruendo un vantaggio importante. Ma alla fine sbuca ancora una volta Jeffrey Herlings che dimostra tutta la sua determinazione, piazza il sorpasso decisivo e si impone anche in Gara2. Anche la prima classifica mondiale sorride all'olandese in testa con 50 punti, gli stessi di Vialle. Febvre insegue la coppia di testa con 48. Il circus del motocross tornerà in pista il prossimo 22 marzo ad Almonte, in Andalusia, per un secondo round che promette già scintille.







