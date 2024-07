MXGP, Herlings fa bottino pieno in Indonesia

L'Indonesia-bis della MXGP è tutta roba di Jeffrey Herlings. Il GP di Lombok assiste al bottino pieno dell'olandese che fa sue la gara di qualifica e le due manche, tutte e tre davanti, nell'ordine, a Gajser e Vlaanderen. Ed è proprio il capoclassifica Gajser l'altro vincitore del fine settimana, perché contiene i danni sull'imprendibile pilota KTM e perché Prado, suo primo inseguitore, incappa in una tappa anonima. Lo spagnolo fa 4°, 4° e 5°, perde 12 punti e scivola a -26 dallo sloveno, che su Herlings, terzo della classe, mantiene un, per ora, rassicurante +51.

Gajser che in gara 1 parte forte e mantiene la testa fino al 25° dei 30' previsti, nella fase decisiva però Herlings alza il ritmo e, dopo un primo tentativo a vuoto con annesso fuoripista, affonda il colpo e passa. Lo sloveno incassa male, cade anche e deve accontentarsi del secondo posto, con Vlaanderen che completa il podio beffando un Prado non al suo meglio. La seconda manche invece è fin da subito chiara nell'esito: Gajser parte di nuovo davanti ma stavolta non passa neanche un giro prima che Herlings si prenda, senza mai più cederlo, il controllo. Così il pilota KTM chiude le due tappe d'Indonesia conquistando 117 punti su 120, un andamento che, nonostante l'handicap del complicato inizio di stagione, lo rimette potenzialmente in corsa per la vittoria del titolo.