MXGP, Herlings fa doppietta in Trentino e vola via

La MXGP sbarca a Pietramurata per il primo dei tre Gran Premi del Trentino ed è subito Jeffrey Herlings show. L'olandese vince il terzo appuntamento consecutivo con una doppietta che gli vale l'allungo in testa alla classifica: Febvre e Gajser si smezzano terzi e quarti posti e vanno rispettivamente a -24 e -27, distanze non incolmabili ma che, salvo incidenti, a 4 prove dal termine cominciano a farsi importanti. Chi ormai è praticamente fuori dalla corsa al titolo è Prado, solo 8° e 17° nel weekend e lontano 98 punti da Herlings. Che nella prima gara deve sudare per strappare il successo a un ritrovato Seewer: per tre quarti di gara il capoclassifica attende il momento giusto per il sorpasso da vittoria, trovato con una traiettoria stretta nella curva precedente la pitlane. Gara2 invece è subito un sottosopra, coi grandi tutti attardati – eccezion fatta per Febvre – e Coldenhoff a tirare il gruppo. Poi la rimonta di Gajser – che risale fino alla terza – e soprattutto di Herlings, che sale a soffiare il successo a Coldenhoff. Per l'Italia ci sono il 9° e il 10° posto di Lupino, mentre per Cairoli, complice qualche problema fisico, è doppio ritiro.