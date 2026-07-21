MOTOCROSS MXGP: Herlings si prende tutto a Foxhill L'olandese torna a -11 dalla vetta del mondiale, con il leader Coenen costretto al ritiro per un infortunio durante le qualifiche

MXGP: Herlings si prende tutto a Foxhill.

Il Mondiale Motocross torna a Foxhill dopo 26 anni, e a dominare è Jeffrey Herlings. Il pilota olandese riapre totalmente il Mondiale, portandosi a soli 11 punti di distacco dalla tabella rossa di Lucas Coenen.

In gara 1 Herlings si prende l'holeshot in partenza e resta al comando dall'inizio alla fine della corsa. Tim Gajser è l'unico a restare vicino all'olandese e chiude alla piazza d'onore, mentre Romain Febvre è terzo sfruttando la caduta di Tom Vialle nel finale. La notizia più grossa è però il ritiro del leader del Mondiale Lucas Coenen, con la tabella rossa ancora dolorante dopo la caduta delle qualifiche e costretto a un doppio 0 pesante in classifica, nonostante abbia provato a prendere il via anche nella seconda manche.

Copione simile anche in gara 2, con Herlings che parte nuovamente al comando. Gajser e Febvre si danno battaglia alle sue spalle, con lo sloveno che cade e permette al francese di salire in seconda posizione. Febvre nel finale si avvicina a Herlings, ma l'olandese resiste in testa e completa la doppietta. Alberto Forato, unico italiano presente nella classe regina, non ha preso parte al GP a causa dell'infortunio alla clavicola subito al via della manche di qualifica.

Nella classifica generale Lucas Coenen resta in testa con 566 punti, ma Herlings ora è staccato di sole 11 lunghezze, mentre Romain Febre è terzo a quota 494.

Doppietta anche in MX2, con Guillem Farres, che si prende la vittoria in entrambe le manche e la tabella rossa, sfruttando la giornata difficile di Sacha Coenen che non va oltre il decimo posto in gara 1, a causa anche di una caduta, mentre si piazza quinto nella seconda manche. Valentino Lata è l'unico italiano a raccogliere punti nel GP, con il settimo posto in gara 1 e la nona posizione in gara 2, mentre Ferruccio Zanchi è caduto in gara 1, mentre era in sesta posizione.

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