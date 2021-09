MOTOCROSS MXGP, Herlings vince il GP di Turchia Prado rosicchia due punti a Gajser, Cairoli in difficoltà.

MXGP, Herlings vince il GP di Turchia.

Smaltito l'infortunio della tappa di casa, Jeffrey Herlings prosegue nel suo disperato tentativo di tornare in corsa per il Mondiale. Dopo i successi di manche in Belgio e in Lettonia, l'olandese alza il tiro, è quasi perfetto e si aggiudica il primo dei due Gran Premi di Turchia. Successo in gara1 e 2° posto in una gara2 vinta dal capoclassifica Tim Gajser, che però, causa un risicato 6° nella prova d'apertura, va solo sul gradino basso del podio. Tra lui ed Herlings c'è Jorge Prado, 2° e 3° e dunque capace di rosicchiare 2 punti al leader della generale, ora a +13. Su tutti gli altri rivali, Gajser incrementa il vantaggio: Febvre fa doppio quarto e scende a -17, mentre Cairoli fa bis di quinti posti e va a -24. 10 lunghezze più sotto c'è proprio Herlings, ancora lontano dal vertice dopo lo stop valso tre manche di 0 in casella.

Ad Afyonkarahisar il primo a mettersi in mostra è Prado, subito al comando e apparentemente in grado di fare il vuoto. Così non è, perché Herlings tiene e nel finale ne ha di più, lo scavalca e va a prendersi la manche. A podio con loro Jonas, mentre Cairoli e Gajser arrancano e riescono solo a piazzarsi alle spalle di Febvre. Andazzo simile anche in gara2, con Prado ancora arrembante in avvio ma alla lunga costretto a cedere al ritorno di Gajser. Di nuovo in formato campione in carica per un successo che lo consolida capolista. In tutto ciò Cairoli è di nuovo 5° - davanti al connazionale Lupino – pregiudicando la sua prova con una caduta nel tentativo di attaccare Prado. Prado che a sua volta incappa in un errore finale del quale approfitta Herlings, che così trova i punti che valgono il GP.

