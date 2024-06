MOTOCROSS MXGP: il Lettonia vince Herlings, Gajser di nuovo in vetta Prado cade in gara1 e riconsegna la vetta allo sloveno, ora avanti di 4 punti.

Prosegue l'altalena in vetta al Mondiale MXGP e in Lettonia è il turno di Tim Gajser. A Kegums vince Jeffrey Herlings e salta il primato in classifica di Jorge Prado che complice un errore in gara1 si ritrova scalzato dallo sloveno, ora in testa con 4 punti in più.Un testa a testa che si gioca su briciole quello tra Gajser e Prado, già primo e secondo, davanti a un ispirato Coldenhoff, nella qualifica.

Con la manche d'apertura invece emerge Herlings, penalizzato in classifica dalle difficoltà di inizio stagione ma sempre più convincente, negli ultimi gran premi. Al via la partenza migliore è di Prado, che però, braccato da Gajser e dall'olandese, cade e si ritrova lontano dalle posizioni di vertice: risalirà fino al 7° ma ormai la vittoria del GP e il primato nella generale sono compromessi. Gajser ringrazia e, pur non tenendo il ritmo di Herlings, trova un secondo posto su Coldenhoff che gli vale l'approdo in vetta. Per ritrovarla a Prado non è sufficiente nemmeno la vittoria di gara2, nella quale è subito al comando e, nonostante qualche passaggio a vuoto, tiene sul tallonamento proprio di Gajser. Herlings completa il podio assicurandosi il Gran Premio: ora sono 66 i punti di ritardo dalla vetta e a 11 tappe dalla fine è ancora tutto in ballo.

