MXGP: in Francia vince Jeremy Seewer

La decima prova del mondiale motocross porta la firma dello svizzero Jeremy Seewer. Il pilota della Yamaha è il grande protagonista della tappa francese della MXGP. Un primo e un secondo posto questo il bilancio dello svizzero, che ha battuto la concorrenza di Jorge Prado, capace di stare al comando per la maggior parte del tempo, ma alla fine costretto a lasciare spazio a Seewer. Nella prima gara, lo svizzero si è portato in testa a due giri dalla fine. Sul podio Seewer ha preceduto di oltre 5 secondi Jorge Prado e Brent Van Doninck. Nella seconda gara si è imposto Glenn Coldenhoff che ha superato Prado dopo 11 giri. Lo spagnolo ha subito la rimonta anche di Seewer. Alla fine il podio ha visto Coldenhoff davanti a tutti. Seewer secondo e Jorge Prado sul gradino più basso del podio. Nella classifica di giornata Jeremy Seewer al primo posto con 47 punti, cinque in più di Prado. Terzo Coldenhoff. Quarto di giornata è Tim Gajser. Lo sloveno non sale sul podio da tre gare, ma resta al comando del mondiale con 438 punti. Il pilota della Honda precede Renaux a 365 e Seewer a 338. Prossimo appuntamento in Germania il 12 giugno.