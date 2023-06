MOTOCROSS MXGP, in Germania Prado fa pieno di punti e vuoto in classifica Lo spagnolo vince tutte e tre le manche e sale a +67 su Herlings, ko in gara 1.

La stoccata – forse – decisiva per la MXGP 2023 arriva a Teutschental, dove il leader del mondiale Jorge Prado fa il pieno di punti e il vuoto in classifica. Perché, viceversa, il suo rivale per il titolo Jeffrey Herlings cade mentre è al comando di gara 1 e si fa male alla spalla, con probabile frattura alla clavicola. Così Prado esce dal Gran Premio di Germania con 67 lunghezze di vantaggio sul primo inseguitore: con 10 GP ancora in programma – e 600 punti sul piatto – nulla è deciso, ma il margine, a maggior ragione se Herlings restasse fuori a lungo, comincia a farsi solido.

Prado parte col piede giusto vincendo la gara di qualifica davanti a Seewer, Forato e proprio Herlings. Poi gara 1, dove i protagonisti sono circa gli stessi: Seewer parte forte, Prado e Herlings si accodano e il trio fa il vuoto, pronto a giocarsi i gradini del podio. Ad averne di più pare essere l'olandese della KTM, che si sbarazza in fretta del capoclassifica e nel finale va pure a superare Seewer. Finché, a tre giri dal termine, ecco la caduta che ne conclude anzitempo il gran premio, costringendolo al 20° posto – che vale un solo punto – e al ritiro. Nel frattempo Prado ha scalzato a sua volta Seewer e si impone su Fernandez, Coldenhoff e Forato. E in gara2 eccolo capitalizzare al massimo, di strategia, l'uscita di scena del rivale: Coldenhoff prende il comando e lui lo lascia sfogare quasi fino in fondo, quando si arriva agli ultimi giri però inizia a mettergli pressione e, anche qui a tre tornate dalla fine, Coldenhoff incappa nell'errore che spiana la strada alla doppietta, pesantissima, di Prado.

