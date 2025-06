MOTOCROSS MXGP: In Germania vince Herlings, Coenen avvicina Febvre L'olandese strappa all'ultimo il successo al 18enne belga, che rosicchia 11 punti al capoclassifica e si porta a -36.

A Teutschenthal se la giocano i due estremi del parco piloti MXGP e alla fine, per una mera questione di ordine, l'esperienza la spunta sulla freschezza. Il Gran Premio di Germania se lo prende Jeffrey Herlings che si scambia primo e secondo posto con Lucas Coenen e viene premiato, come da regolamento, per il successo in gara2. Vittoria n°108 per l'olandese, sempre più primatista di GP conquistati tra le ruote chiodate. Non abbastanza per rimetterlo in corsa per il titolo, con l'assenza nei primi tre appuntamenti già una mezza sentenza su quella che potrebbe essere la sua ultima stagione da crossista. Che viceversa è la prima in classe regina per il neanche 19enne Coenen, a oggi unica reale – e sorprendente - alternativa a Romain Febvre. Il capoclassifica ha chiuso con un 4° e un 3°: aggiungendo il 3° posto nella qualifica – vinta da Coenen su Herlings – sono 11 punti persi sul giovane belga, comunque ancora lontano 36 lunghezze.

Firmato l'holeshot, in gara1 Coenen domina da principio a fine: vani gli attacchi di Herlings, complice una pista che non rende agevoli i sorpassi. Sul podio con loro va Vlaanderen che chiude di sterzo su Febvre e, a sua volta, tiene fino in fondo ai tentativi di ritorno del pilota Kawasaki. Febvre più sul pezzo in gara2, dove almeno nelle fasi iniziali riesce a infastidire Coenen, che una volta sbrogliato il duello pare avviato verso il gran premio perfetto. Invece, allo scadere del tempo regolamentare, ecco il colpo di coda a sorpresa di Herlings, che lo infila e gli strappa, in un niente, vittoria di seconda manche e del Gran Premio.

