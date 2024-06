MXGP: In Indonesia Prado la spunta su Herlings

MXGP

La MXGP va in Indonesia, dove vincono in due e ci perde il capoclassifica. A West Nusa Tenggara Jorge Prado e Jeffrey Herlings si smezzano primi e secondi posti – con lo spagnolo che si aggiudica gara 2 e dunque il GP – mentre Tim Gajser fatica e soprattutto pasticcia la seconda manche, pur mantenendosi saldo al comando. Lo sloveno perde 12 punti ma conserva un +22 su Prado, mentre Herlings, in grande rimonta dopo le difficoltà di inizio stagione, si porta a -58.

L'olandese domina la parte iniziale del Gran Premio facendo sua sia la gara di qualifica che la prima manche. Un entrambi i casi davanti a Prado e Gajser, con lo spagnolo della GasGas che tenta, invano, di tenere il ritmo dell'alfiere KTM. Herlings viaggia verso il pienone, compromesso, a metà di gara2, da una caduta che gli costa danneggiamento della leva della frizione e 15”. E Gajser non fa meglio: molto aggressivo in avvio, il capoclassifica tallona Prado fino a colpirne la ruota posteriore, cadendo a sua volta, e poi incappa in un altro errore, chiudendo 5° dietro anche a Seewer e Vlaanderen. Intanto, davanti Prado amministra su Herligs e fa sua la manche e tappa, ringraziando il rivale per un regalo che lo riporta a meno di un gran premio di distanza dalla vetta.