MOTOCROSS MXGP, in Lettonia Herlings fa il pienone e Coenen avvicina Febvre L'olandese vince qualifiche e manches davanti al 19enne belga, portatosi a -26 dal capoclassifica.

Jeffrey Herlings fa il pienone in un Gran Premio di Lettonia che vede Lucas Coenen avvicinarsi ancora alla vetta della MXGP. L'olandese bissa il successo in Germania conquistando sia la qualifica che entrambe le manche, sempre davanti al 19enne belga. Che così facendo recupera altri 10 punti al capoclassifica Romain Febvre, terzo in qualifica e in gara 2 e soltanto 6° in gara 1: ora sono 26 le lunghezze di distanza tra i due, a 9 GP dal termine – e con Coenen che ha fatto meglio del francese in 5 delle ultime 6 tappe – è una forbice tutt'altro che incolmabile.

Con questo sono 109 successi in MXGP per Herlings che in ambedue le prove sulla sabbia di Kegums si ritrova a duellare con un Coenen altrettanto a suo agio, sul fondo lettone. Un duello particolarmente acceso in gara1, nella quale i due fanno il vuoto rifilando 58” al terzo classificato, Coldenhoff, anche perché FebVre incappa in un erroraccio che gli costa tre posizioni. Il capoclassifica torna a podio in una gara 2 che comunque segue lo stesso copione. Con la differenza che, in questo caso, Herlings controlla ancor meglio il giovane compagno di marca, completando il Gran Premio perfetto.

