MOTOCROSS MXGP: in Portogallo la "prima" di Jonass, Gajser sale in vetta Al lettone basta un bis di secondi posti per conquistare il suo primo GP in classe regina, mentre lo sloveno sfrutta la giornataccia di Prado per strappargli il primato in classifica.

Agueda nomen omen per un Gran Premio del Portogallo bagnato e che ribalta la vetta della MXGP. Pauls Jonass fa bis di secondi posti per il suo primo successo di categoria, mentre Jorge Prado è fuori dalla top ten e, dopo 4 GP vinti, perde imbattibilità e primato in classifica. Ora comanda Tim Gajser che fa sue gara1 e qualifica e, nonostante sia 10° in gara2, passa da -13 a +14 sul campione in carica e a +32 da Romain Febvre. Bene anche l'italiano Andrea Bonacorsi, 6° e 8° nelle due prove.

Le difficoltà di Prado e la buona vena di Gajser – da sempre a suo agio sul tracciato di Agueda – sono chiare fin dal principio di una giornata di fango e pioggia: lo sloveno si prende la gara di qualifica su Herlings e Febvre – mentre lo spagnolo è solo 7° - e replica in una prima manche che cambia volto, al pari del Mondiale, tra 5° e 7° giro. Prado scivola mentre è a ridosso della zona podio e si ritrova 15°, mentre Gajser supera Herlings – che crolla a causa dei problemi alla sua KTM – e si fa imprendibile per Jonass e Febvre, che lo seguono sul podio.

Intanto pioggia e fango crescono e la seconda manche, tra errori e cadute, diventa gara a eliminazione. Pure per Gajser e Prado, ambedue a terra nel primo giro e infine 10° e 12°. Così a Jonass basta un altro secondo posto tra Herlings e Toendel per la sua prima gioia in MXGP a scapito di Gajser, che con lo sbarco in vetta, comunque, c'è da credere che non se ne faccia un cruccio.

