MXGP: in Repubblica Ceca vince Seewer, Gajser amministra

L'enorme vantaggio accumulato permette a Tim Gajser di amministrare e al rientro dalle vacanze il capoclassifica si presenta in ciabatte. Il GP di Repubblica Ceca va a Jeremy Seewer, che viceversa archivia i disastri d'Indonesia – dove raccolse 21 punti – con una vittoria e un secondo posto, dietro a Maxime Renaux. Lo svizzero dunque rimette la freccia su Prado – che fa doppio 5° - ed è di nuovo primo inseguitore di Gajser. Che comunque va a sua volta doppiamente sul podio – secondo e terzo – e dunque perde appena 5 punti dal rivale: praticamente nulla, considerando che resta a +125 (e a disposizione ne restano poco più del doppio).

Come detto il Seewar di Loket è l'opposto di quello asiatico: non è incerto, né si prende rischi non necessari, bensì efficace e preciso. Gajser capisce l'andazzo e gli si accoda in entrambe le manche, sia in quella vinta da Seewer – dove precede Renaux – sia in quella vinta dal francese. Per ora è più che sufficiente e salvo clamorosi colpi di scena lo sarà da qui a fine campionato, considerando l'ampio margine dello sloveno sul resto della truppa.