MXGP: in Russia vince subito Gajser.

Tim Gajser grande protagonista della tappa in Russia del mondiali MXGP. Il pilota della Honda si aggiudica entrambe le manche nella gara di apertura della stagione. Il campione del mondo in carica manda subito segnali importanti agli avversari. Toni Cairoli si deve accontentare di un podio in gara1.

Al via della MXGP Jorge Prado parte davanti a Cairoli, ma già alla seconda curva Gajser si prende la testa della gara con un doppio sorpasso. Dopo un giro Prado finisce a terra. Una caduta che costringe il pilota KTM a stare lontano dalla zona punti, con lo spagnolo solo nono alla fine. Nella posizione di vertice Cairoli ha tenuto a bada Febvre, difendendo la seconda posizione, almeno fino a oltre metà della race, con il pilota della Kawasaki secondo e alla fine Cairoli terzo.

Il poleman Herlings risale fino alla quarta posizione dopo una brutta partenza. Tim Gajser si ripete in gara2, questa volta dominando dall'inizio alla fine. Herlings sfrutta la pole per partite meglio davanti a Cairoli, ma al secondo giro cade e lascia il via libera al pilota italiano.

Jonass e Febvre vengono a contatto, di fatto togliendo il francese dalla lotta per la vittoria. Al 12' giro arriva l'attacco di Gajser a Cairoli. Sorpasso e vetta della corsa fino alla fine. Seconda gara da dimenticare per il pilota siciliano, quando a causa di una caduta ha riportato la rottura della frizione. Ritiro per Cairoli, con Herlings e Jonass che completano il podio di gara2. Nella classifica mondiale guida subito Tim Gajser con 50 punti davanti a Jeffrey Herlings con 40 e Romain Febvre con 37. Prossimo impegno con il mondiale motocross il 27 giugno per il Gran Premio del Regno Unito, poi il 4 luglio in Italia a Maggiora.

