MOTOCROSS MXGP, in Spagna doppietta storica per Herlings L'olandese fa 102 successi e diventa il pilota con più gare vinte nella disciplina: ora è a -6 da Prado. 2° assoluto Mattia Guadagnini.

MXGP, in Spagna doppietta storica per Herlings.

A Intu Xanadú – Arroyomolinos si fa la storia del motocross e ovviamente c'è di mezzo Jeffrey Herlings. Nel GP di Spagna, il 5 volte iridato fa doppietta – la prima in questa stagione di MXGP – e diventa il pilota con più gare vinte in tutte le categorie del circus: 102 contro le 101 della leggenda Stefan Everts, l'unico motocrossista con 10 titoli mondiali in bacheca. Herlings così si avvicina prepotentemente al capolista Jorge Prado che per la prima volta in stagione chiude un gran premio senza successi di manche e perde 11 punti sul rivale, ora a -6.

Un duopolio su una classifica che vede sparire dai piani alti Febvre – assente per infortunio – e Renaux, che a sua volta va ko e resta a quota zero: il migliore degli altri ora è Fernandez, a -70. Sul circuito madrileno brilla anche Mattia Guadagnini, doppiamente 3° – alle spalle di Prado prima e Fernandez poi – e 2° assoluto nel GP: l'alfiere Gas Gas è la punta di diamante di un'Italia che piazza tre piloti in top ten, col 6° di Alberto Forato e il 10° di Alessandro Lupino.

L'unica gioia spagnola per Prado arriva nella gara di qualifica, che lo vede prevalere su Herlings, Seewer e sul duo azzurro Guadagnini-Forato. Al via del gran premio vero e proprio però la musica cambia: si parte con Seewer e Guadagnini, dietro di loro Herlings e Prado danno vita a un duello spettacolare risolto a favore dell'olandese. Che a quel punto si lancia alla rincorsa di Guadagnini, che intanto ha superato lo svizzero e sfrutta il suo “tappo” per allungare ancora. Ma non basterà, perché Herlings ha un passo incredibile, lo riprende e ha la meglio sull'ottima difesa dell'azzurro, poi passato pure da Prado. In gara2 invece la testa è a lungo di Fernandez, con Guadagnini alle sue spalle, Prado bloccato al 5° posto e Herlings che, dopo qualche fatica nel liberarsi di Seewer, sfodera un'altra rimonta per la vittoria, con l'ultimo terzo di gara che scivola via liscio.

