MXGP: in Svizzera Renaux vince e Prado allunga in vetta

Terzo Gran Premio e terzo vincitore diverso in una MXGP che, ironia della sorte, vede allungare in testa una che nella casella dei successi sta ancora a quota zero. Renaux trionfa e Prado consolida sempre più la vetta della classifica, complice un Herlings che, dopo il bronzo nella gara di qualifica, fa solo 6° e 4°. Così lo spagnolo passa da +7 a +21 sul 5 volte iridato, primo inseguitore in una lotta al titolo che comincia a prendere forma: a ruota ci sono Renaux e Febvre, rispettivamente a 24 e 26 punti da Prado.

Che a Frauenfeld comincia in modo impeccabile: vittoria in qualifica davanti a Febvre e Herlings – con ottimo quarto posto per l'azzurro Alberto Forato – e immediata replica in gara1. Partenza perfetta, passo sicuro e l'alfiere della GasGas fa il vuoto, comandando un podio completato da Renaux e Febvre. Le premesse per il primo successo stagionale ci sono tutte, invece gara2, pur confermando i tre medagliati, rimescola le carte e cambia direzione al gran premio. Al via è sempre Prado davanti a tutti, stavolta però Renaux ne ha di più, lo passa già al primo giro e s'avvia verso un comodo successo. E fra i due si frappone pure Febvre che nel prosieguo si francobolla al capoclassifica e, a 10' dal termine, gli sottrae anche il secondo posto. 2 punti in meno che non tolgono il sorriso a Prado, che torna dalla Svizzera col vantaggio su Herlings triplicato.