MXGP, Indonesia: Romain Febvre trionfa dopo due anni.

Il titolo mondiale conquistato nel 2015 poi il calvario, con la frattura di tibia e perone nel 2021. Dopo quasi due anni Romain Febvre può finalmente sorridere: il pilota francese torna a vincere un Gran Premio in MXGP e lo fa in Indonesia, sul tracciato di Sumbawa. Un weekend ai limiti della perfezione per Febvre che lascia agli avversari le briciole. Dopo aver vinto la manche di qualifica, l'alfiere Kawasaki parte forte in gara1 e si mette in testa. Il leader del mondiale Jorge Prado, però, si mette in scia e controlla la situazione. A due minuti dallo scadere del tempo regolamentare, la svolta: Febvre cade e lascia via libera allo spagnolo che si va così a prendere il successo di manche. Poco cambia, poi, se in gara2 Prado non riesce ad esprimersi ai suoi livelli e si deve “accontentare” di uno scialbo terzo posto: con i 45 punti ottenuti in Indonesia, il pilota della GASGAS allunga in testa al mondiale con 505 punti, 101 in più dello stesso Febvre e 119 in più di Herlings, assente dopo la frattura di una vertebra cervicale nel Gran Premio di Germania. E se Pardo è terzo nella seconda manche, Febvre questa volta non sbaglia nulla, fa il vuoto e si va a prendere la prima posizione davanti allo svizzero della Yamaha Jeremy Seewer.

In MX2 continua a sorridere Andrea Adamo: l'azzurro, in sella ad una KTM, chiude quarto ma resta in testa alla generale con 439 punti, +5 su Benistant e +22 su de Wolf. Sumbawa, invece, consacra uno dei possibili crack del futuro per il motocross. E' il belga Lucas Coenen che fa l'en-plein con l'Husqvarna: manche di qualifica, gara1 e gara2.

