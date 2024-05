MOTOCROSS MXGP: Jorge Prado torna a vincere in Galizia Lo spagnolo conquista la sesta tappa del mondiale e si riprende la leadership della classifica.

MXGP: Jorge Prado torna a vincere in Galizia.

Il sesto appuntamento del mondiale motocross è nel segno del campione in carica, lo spagnolo Jorge Prado. Un successo che permette al pilota della GasGas di riprendersi la vetta della classifica dopo appena una settimana. Un week-end nel segno di Prado che davanti ai tifosi di casa parte forte già con le qualifiche, vinte davanti a Gajser. In gara1 il campione del mondo in carica è protagonista di un monologo dall'inizio alla fine. Anche per l'errore di Gajser. Lo sloveno sbaglia al secondo giro e finisce nelle retrovie. La risalita dall'11' posizione porta fino alla sesta.

A proposito di rimonte, c'è anche quella di Herlings che risale fino alla quarta posizione tenendo alle spalle Seewer. Sul podio di race ci sono anche Romain Febvre e Calvin Vlaanderen. Più avvincente gara2. Dove la conferma arriva sempre da Jorge Prado, che si porta subito al comando davanti a Vlaanderen. Poi c'è il rientro di Gajser. Inizia una bella gara, con lo sloveno che sembra poter arrivare a ridosso del leader. La rincorsa di Gajser si spegne nel finale quando una caduta compromette l'assalto al primo posto e anche la seconda piazza che va a Herlings. Gasjer è terzo. Da segnalare l'ottavo posto di Mattia Guadagnini.

Tappa stravinta a Prado che si prende tutto il possibile davanti a Herlings e Febvre. Nella generale è apertissima la lotta tra Prado e Gajser con lo spagnolo davanti di due punti allo sloveno. Terzo posto per Febvre. Prossimo appuntamento in Francia, per la settima gara della stagione.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: