MXGP Lettonia, dominio dei fratelli Coenen: Lucas trionfa a Kegums e allunga nel Mondiale

Sul tracciato sabbioso di Kegums, il belga Lucas Coenen ha conquistato una splendida doppietta nelle manche della classe regina, centrando il quarto successo stagionale e il secondo consecutivo, rafforzando ulteriormente la propria leadership iridata. Lucas ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, dimostrando una superiorità evidente sia nella gestione della gara sia nella velocità pura. Alle sue spalle hanno chiuso l'olandese Kay de Wolf e il francese Romain Febvre, costretti ad arrendersi alla giornata perfetta del giovane talento KTM. A rendere ancora più speciale il weekend è stato il successo del fratello Sacha Coenen nella MX2. Anche lui ha dominato il fine settimana lettone vincendo tutte le gare disputate, permettendo ai fratelli Coenen di scrivere una pagina di storia del motocross mondiale. Mai negli ultimi diciannove anni due fratelli erano riusciti a vincere lo stesso Gran Premio nelle due categorie principali nello stesso giorno. Il GP di Kegums conferma quindi la crescita straordinaria dei due giovani belgi, sempre più protagonisti del panorama internazionale. Per Lucas, in particolare, il successo lettone rappresenta un altro passo importante verso il sogno del titolo mondiale MXGP 2026, mentre il campionato entra nella sua fase più calda.







