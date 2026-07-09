MXGP: Lucas Coenen vince anche in Sud Africa

Lucas Coenen (KTM) firma un weekend perfetto conquistando il massimo bottino nel Gran Premio del Sud Africa: dopo il successo nella gara di qualifica e nella prima manche, il belga vince anche la seconda, tornando in Europa con 60 punti pieni. Un risultato che gli consente di guadagnare terreno sul rivale Jeffrey Herlings (Honda), ora distante 68 punti nella classifica iridata. Nella manche decisiva è Tom Vialle (Honda) a partire davanti a tutti grazie all'hole-shot, ma Coenen prende il comando già nel corso del primo giro. Herlings resta inizialmente bloccato alle spalle del compagno di squadra e riesce a superarlo solo al quinto passaggio, iniziando l'inseguimento al leader senza però riuscire a raggiungerlo. Alle spalle dei primi due, Romain Febvre (Kawasaki) chiude terzo, sfiorando nel finale l'attacco a Herlings. Ottima prova anche per Calvin Vlaanderen (Ducati), quarto nel GP di casa e autore del miglior risultato stagionale, davanti a Tim Gajser (Yamaha). Vialle conclude sesto, mentre Andrea Adamo (KTM) è settimo nella manche e ottavo nella classifica complessiva di giornata. Chiude undicesimo Alberto Forato (Fantic), che dopo il ritiro nella prima gara riesce a tornare in pista nella seconda nonostante un'infezione polmonare.







