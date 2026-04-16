MXGP: Lucas Coenen vince in Sardegna

Lucas Coenen (KTM) ha dominato la prima manche del Gran Premio di Sardegna, quarta tappa del Mondiale MXGP 2026. Partito dalla metà del gruppo, ha superato velocemente Romain Febvre (Kawasaki), Oliver Oriol (KTM) e Tom Vialle (Honda), prendendo il comando al sesto giro. Coenen ha poi gestito il vantaggio con grande facilità, vincendo la gara con un margine di 6 secondi su Jeffrey Herlings (Honda), che ha chiuso al secondo posto. Febvre, nonostante una caduta, ha salvato il terzo posto, mentre Kay de Wolf (Husqvarna) ha conquistato il quarto posto, superando Vialle che è finito settimo. Andrea Adamo (KTM) è giunto sesto, mentre Alberto Forato (Fantic) ha ottenuto un ottimo ottavo posto. Gara difficile per Mattia Guadagnini (KTM), 21° dopo una caduta, e Andrea Bonacorsi (Ducati), che è stato costretto al ritiro.

Lucas Coenen (KTM) ha vinto anche la seconda manche, prendendo il comando già al primo giro e mantenendo il miglior tempo sul giro. Jeffrey Herlings (Honda) è rimasto a contatto con lui, ma non è riuscito a superarlo. Romain Febvre (Kawasaki) ha lottato per il terzo posto, ma ha commesso un errore e ha ceduto la posizione a Kay de Wolf (Husqvarna), che ha conquistato il suo primo podio in MXGP. Coenen ha vinto con un solo secondo di vantaggio su Herlings, mentre de Wolf è salito sul gradino più basso del podio. Febvre ha concluso quarto, mentre Alberto Forato (Fantic) è stato sesto. Gara difficile per Andrea Adamo (KTM), 11° assoluto, e per Andrea Bonacorsi (Ducati), che ha abbandonato la zona punti. Mattia Guadagnini (KTM) ha chiuso 21° dopo una caduta. In campionato, Coenen ha aumentato il suo vantaggio, portandosi a +14 su Herlings, con Vialle terzo e Febvre quarto.







