MXGP, Maggiora: Gajser vince e allunga in vetta

Un round che può rivelarsi decisivo in ottica titolo iridato. Il Gran Premio d'Italia, sul circuito di Maggiora, regala come sempre emozioni a non finire e anche questa volta non ha fatto eccezione. A sorridere, a compiere un bel balzo in avanti è stato Tim Gajser. Lo sloveno della Honda si è imposto in Piemonte, salendo a quota 511 in classifica generale. Che Gajser fosse il pilota più in forma del weekend lo si era già visto dalla manche di qualifica, vinta agevolmente. Il 5 volte campione del mondo – 4 nella MXGP – si è confermato anche in gara1.

Dopo l'holeshot di Seewer, Gajser ha preso la testa già nel corso del primo giro e non l'ha più lasciata nonostante il rientro dei due grandi rivali, Jorge Prado e Jeffrey Herlings. I 3 hanno chiuso in poco più di 2 secondi. La svolta, però, è arrivata in gara2. Prado esce male dal cancelletto di partenza, resta invischiato nel traffico e addirittura cade a terra. Nonostante il forte dolore alla gamba, lo spagnolo della GASGAS – detentore del titolo - ha cercato di proseguire salvo poi essere costretto ad alzare bandiera bianca a 15 minuti dalla bandiera a scacchi. Da qui Gajser può gestire e amministrare: la ciliegina sulla torta non arriva solo perché, dopo una prova condotta davanti a tutti con tranquillità, lo sloveno viene scavalcato negli ultimi giri da un superlativo Herlings che rimonta e trionfa.

L'olandese si conferma terzo nella generale a 440 punti, Prado si ferma a 477 ed ora si trova a -34 da Gajser. La MXGP ora lascia l'Europa per il doppio appuntamento in Indonesia tra fine giugno e inizio luglio.