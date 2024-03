MOTOCROSS MXGP, Prado fa il pieno in Spagna e consolida il primato Il campione in carica vince gara 1, gara 2 e qualifica e ora comanda con 10 punti su Gajser, secondo in tutte e tre le circostanze.

MXGP, Prado fa il pieno in Spagna e consolida il primato.

Se nella tappa d'esordio in Patagonia si era "limitato" a vincere, in quella casalinga Jorge Prado si prende tutto e consolida il primato. Il Gran Premio di Spagna è un assolo del campione in carica che si aggiudica qualifica, gara 1 e gara 2: tutte davanti a Tim Gajser, suo primo inseguitore in classifica con 10 punti in meno. Cambia solo, e sempre, il terzo gradino del podio: Febvre – 3° della classe a -22 – e Herlings nelle manche di gara, Renaux nella prova di qualifica (che assegna punti per il Mondiale, ma non per il Gran Premio).

Una vera e propria di forza quella dell'alfiere GasGas, in fuga tutte le volte che ha messo le ruote sul tracciato. Gajser può solo contenere i danni, in gara 1 rimontando dal 7° posto dopo una partenza non brillante e in gara 2 resistendo alla pressione di Febvre, che gli si francobolla senza però trovare il momento giusto per l'attacco decisivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: