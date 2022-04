MOTOCROSS MXGP: Prado vince in Portogallo, Gajser contiene i danni Il capoclassifica fa 1° e 3° e cede solo due punti al rivale, ora a -21. Renaux è due volte 11° e lascia il secondo posto.

MXGP: Prado vince in Portogallo, Gajser contiene i danni.

Al 4° tentativo la MXGP trova un vincitore di tappa diverso da Tim Gajser, ovviamente quello che, al momento, è il suo unico rivale. Jorge Prado fa suo il Gran Premio del Portogallo con un primo e un secondo posto, spuntandola di un soffio sul capoclassifica (3° e 1°). Danni più che contenuti dunque per Gajser, che cede a Prado appena due punti e resta avanti di 21 lunghezze. Si stacca invece Renaux che non va oltre a un bis di undicesimi posti e finisce a -44, cedendo la seconda piazza della generale allo spagnolo.

Ad Agueda si comincia proprio con un assolo di Prado, in testa dal cancelletto al traguardo: Bogers è l'unico a tenerne il passo e a metà gara gli è ad appena 7 decimi, qui però il pilota della GasGas si ritrova e allunga, imponendosi per 3”. Dietro di loro Gajser parte male e si ritrova 6°, poi pian piano rimonta e risale fino al podio, senza però riuscire a infastidire il secondo posto di Bogers. In gara2 Prado ci riprova e parte davanti a tutti, stavolta però Gajser è sul pezzo fin dalla partenza e alla prima occasione affonda il colpo, beffandolo al 7° giro con un sorpasso improvviso all'uscita di una curva, senza farsi più prendere. Dietro di loro Coldenhoff va a podio spuntandola su Bogers, che comunque si consola col 3° posto assoluto.

